Snouden: Kasogi bi bio ziv da NSO nije prodala tehnologiju

TEL AVIV – Uzbunjivač Edvard Snouden izjavio je da bi saudijski novinar Džamal Kašogi bio živ da je izraelska kompanija „NSO grupa“ odbila da proda svoju tehnologiju Saudijskoj Arabiji.

Snouden je, u intervjuu za izraelski list „Jediot ahronot“, rekao da „postoji realna mogućnost da bi Kašogi bio još živ da je NSO odbila da proda svoju opasnu tehnologiju Saudijskoj Arabiji, zemlji koja ima dugu istoriju kršenja ljudskih prava“.

„Složili se sa mnom ili ne, jasno je da je (rad NSO Grupe) opasan…oni kažu da spasavaju živote, ali dokazi sugerišu da čine suprotno“, naveo je Snouden, bivši saradnik američke Agencije za nacionalnu bezbednost (NSA).

Snouden je tako odgovorio na komentare izvršnog direktora „NSO grupe“ Šaleva Hulija koje je ranije ove nedelje izneo u intervjuu za „Jediot ahronot“.

Hulio je tada priznao da NSO softver „Pegaz“, koji može da se koristi da se na daljinu virusom zarazi mobilni telefon i potom s njega prikupe podaci, koristi niz bliskoistočnih vlada.

Ipak, Hulio je demantovao da je taj softver korišćen za prisluškivanje Kašogijevog telefona pre nego što je ubijen 2. oktobra u saudijskom konzulatu u Istanbulu.

Snouden je na to odgovorio da se on „ne pretvara da je NSO umešan u hakovanje Kašogijevog telefona, tako da nas njihovo poricanje ne dovodi do drugačijeg zaključka“.

„Dokazi pokazuju da su proizvodi te kompanije umešani u hakovanje telefona Kašogijevih prijatelja Omara Abdela Aziza, Jahje Asirija i Ganema El Masarira“, kazao je Snouden.

Snouden je rekao da bi „voleo da veruje da NSO nije hakovao Kašogijev lični telefon“.

„Imajte na umu da uvek postoje dve strane koje se špijuniraju tokom konverzacije – žrtva i osoba sa kojom je žrtva razgovarala“, dodao je Snouden.

(Tanjug)