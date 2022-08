SNP: Realna opasnost da Temeljni ugovor bude poništen

PODGORICA – Iz Socijalističke narodnen partije (SNP) upozoravaju da sada preti realna opasnost da neka nova vlada poništi Temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, a iz Demokratske Crne Gore, iako tvrde da sa DPS Mila Đukanovića neće formirati novu vladu, poručuju da SNP stavlja znak jednakosti između stranke i ovog ugovora.

Iz SNP kažu da će nova vlada koju će verovatno činiti DPS, Demokrate, SDP, SD i BS poništiti Temeljni ugovor sa SPC. Ponovili su i da su Demokrate tajnim dogovorom sa DPS-om srušili vladu Dritana Abazovića.

„Zbog toga postavljamo nekoliko pitanja: da li su se Demokrate probudile i da li su svesne zbog koje tačke dnevnog reda su glasale za pad vlade? Zašto na zahtev premijera Abazovića nisu uputili nijednu jedinu primedbu na tekst Temeljnog ugovora? Koje su sporne tačke u Temeljnom ugovoru zbog kojih su glasali za pad vlade? Zašto su pozdravili potpisivanje Temeljnog ugovora, pa samo nakon 15 dana oborili vladu zbog potpisivanja istog?“, pitaju iz SNP-a.

Isitiču da „kada su već toliki vernici i poštovaoci SPC, neka objasne građanima i vernicima svoje postupanje kad je u pitanju Temeljni ugovor“.

„Smislenog objašnjenja nema. Demokrate su spremne da pogaze i Temeljni ugovor i svaku svetinju, samo da bi došle do fotelja. To je svim građanima danas jasno i to je jedina istina“, naveli su iz SNP-a.

Odbornik Demokrata u Skupštini opštine Golubovci, Novica Pejović, saopštio je da SNP pokušava da stavi znak jednakosti između sebe i Temeljnog ugovora, te da je to isto kao da „Joković stavi znak jednakosti između sebe i Iva Andrića“.

On tvrdi da „SNP pokušava da zajedno sa svojim tajnim saveznicima zameni teze“, da, kako kaže, šibicari, podmeće i izmišlja.

„Jer se drže za DPS fotelje. Jer pokušavaju na sve načine da ostanu tu gde jesu. Iako su tu došli na podmukao način“, naveo je Pejović.

On tvrdi da Temeljni ugovor „niko i nikad poništiti neće“, jer, kako kaže, Demokrate to neće dozvoliti zato što su „hrabri i ozbiljni ljudi“.

(Tanjug)

