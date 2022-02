Sobotka: Ukrajinci da ostanu u zemlji i da je brane

BEČ – Predsednik austrijskog parlamenta Volfgang Sobotka smatra da Ukrajinci treba da ostanu u svojoj zemlji i da je brane.

Sobotka je, tokom diskusije „Klub3“, vojnu akciju Rusije u Ukrajini poredio sa „oslobađanjem“ Austrije od nacističkog režima 1945.

Upitan da li je Austrija spremna da primi izbeglice iz Ukrajine, on je kazao da Ukrajinci treba da ostanu u zemlji, i da je brane.

„Šta bi se desilo da su svi Austrijanci pobegli posle 1945“? upitao je Sobotka.

Opozicija je oštro kritikovala Sobotku zbog ovog poređenja.

Zamenik šefa poslaničkog kluba Socijaldemokratske partije (SPO) Jerg Lajhtfrid rekao je da su nepodnošljiva istorijska poređenja predsednika parlamenta.

„Ako Sobotka poistovećuje stanje u Ukrajini sa Austrijom 1945., to jest napad Rusije sa oslobađanjem Austrije od nacističkog režima, to je sramno“, podvukao je on.

I partija NEOS osuđuje ovu izjavu i zahteva od Sobotke javno izvinjenje.

Već na početku ukrajinske krize, šef austrijske diplomatije Aleksander Šalenberg izazvao je burne reakcije pošto je, sa situacijom u Ukrajini, poredio „Anšlus“ Austrije Trećem rajhu, koji je u ovoj zemlji bio većinski podržan.

(Tanjug)

