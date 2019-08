Šojgu: Ne želimo da zastrašimo SAD, letovi su planirani

MOSKVA – Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu izjavio je danas da ruski strateški bombarderi Tupoljev Tu-160 obavlja letove do Čukotskog autonomnog okruga prema planu i naglasio da cilj nije zastrašivanje SAD.

„Mi sada radimo ono što smo radili ranije. Naši strateški bombarderi dugog dometa počeli su da sprovede letove do oblasti do kojih su leteli u prošlosti. Ti letovi se obavljaju prema rasporedu“, rekao je Šojgu komentarišući to što su dva bombardera Tu-160 odletela do aerodroma u Anadiru i vratila se u Saratovsku oblast na jugu Rusije.

Šojgu je u intervjuu za televiziju Rusija 24 dodao da su SAD bile svesne letova ruskih aviona, prenosi TAS S.

„Kako je moguće zastrašivati svoje susede upotrebom strateškim bombardera?“, upitao je ruski ministar odbrane.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je u sredu da je, u okviru trenažne vežbe, uputilo dva bombardera Tu-160 koji mogu da nose nuklearno oružje na ruski Daleki istok, nasuprot Aljasci.

(Tanjug)