Šokantno: Činovnik Ambasade SAD u Moskvi pokušao da na aerodrom unese – granatu

Jedan činovnik američke ambasade u Moskvi pokušao je da na aerodrom Šeremetjevo u svojoj torbi unese minobacačku granatu sa detonatorom, saopštilo je rusko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Kako se precizira, granata koja je pronađena kod njega nije bila napunjena eksplozivom. Činovnik Ambasade je, nakon što mu je granata oduzeta, odleteo za Njujork.

Ruske vlasti su istog časa obavestile Ambasadu SAD o incidentu, prenose mediji. „Nadamo se da će Ambasada u skorijoj budućnosti razjasniti detalje incidenta“, dodaje se u saopštenju MUP-a.

Oglasilo se i Ministarstvo inostranih poslova Rusije, koje smatra da se radi o namernoj provokaciji.

„Imajući u vidu sve mere bezbednosti koje je Amerika preduzela na aerodromima nakon terorističkih napada 2001. godine, on jednostavno nije mogao da ne zna koliko je ozbiljna stvar imati granatu u koferu. To znači da je svesno to učinio“, tvrdi rusko Ministarstvo.

(Sputnjik)