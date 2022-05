Šolc: Nemačka želi da Srbija ostane u Savetu Evrope

BERLIN – Nemački kancelar Olaf Šolc rekao je večeras da Nemačka želi da Srbija ostane u Savetu Evrope, jer se tamo daje važan doprinos, kao i da se dalje razvijaju odnosi koji će dovesti do toga da se svi zajedno okupljaju u Evropskoj uniji.

Šolc je to rekao na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsednikom Aleksandrom Vučićem u Berlinu, odgovarajući na pitanje da li će u slučaju da Kosovo uđe u SE i NATO, s obzirom da je Aljbin Kurti najavio da će podneti zahtev za ulazak u ove organizacije i zatražio podršku za to od Nemačke, te da li će Srbija napustiti SE i odustati od Vašingtonskog sporazuma i da li Nemačka želi da izbaci Srbiju iz SE odlukom da Kosovo postane član te organizacije.

Šolc je ocenio da je zajedničko okupljanje u savezima koji postoje moguće i da je to osnov zbog čega je spreman da se lično založi za oživljavanje Berlinskog procesa, jer smatra da to zemljama Zapadnog Balkana otvara perspektivu.

„Evropa i člansto u EU ne treba da bude perspektiva nego nesto sto će brzo doći“, poručio je Šolc.

Vučić je rekao da što se Srbije tiče za njega je vazno ono što je rekao kancelar Šolc, a to je da sve što je potpisano mora da bude sprovedeno u delo i da se nada da se to odnosi i na Briselski sporazum.

„Ali ako neko ne zeli da postuje Vašingtonski sporazum i zeli da ide tim putem i nase će ruke biti odresene. Mi ćemo postupati u skladu sa Ustavom Srbije i nasim nacionalnim i drzavnim interesima“, poručio je Vučić.

On je napomenuo da to ne znači da Srbija treba sebi da puca u nogu, ali da na svaki nacin treba da gleda kako da se dođe do kompromisnog resenja.

„Verujem da ćemo imati dovoljnom snage i da će nemacki prijatelji razumeti da je potrebno da o takvim stvarima zajednicki dolazimo do resenja i da o tome razgovaramo“, rekao je Vučić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.