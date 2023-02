Spajić: Mogući predsednički kandidat Pokreta Evropa sad Jakov Milajtović

PODGORICA – Zamenik predsednika crnogorskog Pokreta Evropa sad Jakov Milatović jedan je od mogućih kandidata te partije na predsedničkim izborima zakazanim za 19. mart, potvrdio je na jutrošnjem radnom doručku sa novinarima lider te stranke Milojko Spajić, ali nije isključio mogućnost da Pokret Evropa sad na predsedničkim izborima podrži lidera Demokratske Crne Gore Aleksu Bečića.

Državna izborna komisija (DIK) sinoć je glasovima svojih članova iz Demokratske partije socijalista (DPS) i Socijaldemokrata odbila kandidaturu Spajića, a za prihvatanje njegove kandidature glasali su predsednik DIK Nikola Mugoša, Vladimir Čađenović (Demokrate) i Damir Suljević iz NVO Centar za građansko obrazovanje, prenose podgoričke Vjesti.

Članovi DIK iz Demokratskog fronta, Socijalističke narodne partije i Bošnjačke stranke bili su uzdržani.

„Moj najveći greh je što se ne snalazim u blatu. Svakome ko je polagao nadu u mene, ja se izvinjavam. Želim da se kaže istina“, rekao je između ostalog Spajić tokom radnog ručka sa novinarima.

Na pitanje da li će Pokret Evropa sad predložiti drugog kandidata ili će razmotriti ponudu Demokrata, Spajić je odgovorio da imaju više opcija, ali i da je „tu gospodin (Jakov) Milatović“.

Odluka da mu se odbije predsednička kandidatura je „doneta u skladu sa ranije postignutim dogovorom kada se saznalo za rezultate anketa“, rekao je Spajić.

„Nisam iznenađen odlukom DIK jer su oni već izašli iz svoje nadležnosti kad su tražili podatke od druge države i to samo od jedne države (Srbije). Podli pazar svršiše u mraku – prikrivena osovina Mandić, Đukanović, Medojević, Petar Ivanović“, rekao je Spajić.

On je objasnio da je svom advokatu dao punomoćje 2020. godine kada se vratio u Crnu Goru shvatajući da bi trebalo da vrati državljanstvo (Srbije) koje je stekao kao tinejdžer.

„Advokat je čekao da se uknjiži stan, da se reše neka poreska pitanja, odugovlačio je i ne znajući da mi nanosi štetu. Ja sam mu to prepustio, očekujući da će to da završi, ali naravno – to ne umanjuje moju krivicu za to što nisam ispratio postupak. Nakon ujdurme u medijima kontaktirao sam advokata koji mi je rekao da to nije završeno“, rekao je Spajić.

On je pokazao dokumenta iz kojih se vidi da je ođavio prebivalište ovog meseca i da je 17. februara tražio ispis iz državljanstva Srbije.

„Tačno je da je neko bio bolje pripremljen od mene i mnogo se više bavio mojim slučajem od mene“, rekao je Spajić, naglasivši da nikada nije ostvario biračko pravo u Srbiji.

„Biće mesta za mene gde god, ali šta će građanin Crne Gore nakon sinoćnjeg brutalnog kršenja zakona. Crnoj Gori je potpuno jasno o čemu se radi i drago mi je što su me na ovaj način diskvalifikovali, a ne na neki drugi način. Moj najveći greh je što se ne snalazim u blatu, ja sam navikao da pravim dodatu vrednost“, rekao je Spajić.

On se zapitao da li je nekog oštetio u Crnoj Gori time što su povećane plate i penzije.

„To je izgleda naša krivica. Oni hoće da ubiju istinu i da navedu građane da nas zamrze iz iracionalnih razloga. Ali, neka građani sami vide da li je istina ono što im je u novčaniku ili ono čime ih kljukaju političari“, rekao je Spajić.

(Tanjug)

