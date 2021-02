Španija gori zbog pevača: Vatra na ulicama, lete kontejneri i gumeni meci (video)

Španska policija sukobila se sa demonstrantima u Barseloni i Madridu koji su izašli na ulice nakon hapšenja repera Pabla Hasela.

Policija je u Madridu ispalila suzavac i gumene metke, prenosi Rojters.

Spanish police have clashed with protesters in Barcelona and Madrid, as fresh demonstrations broke out over the jailing of rapper Pablo Hasel for tweets insulting police and the monarchy pic.twitter.com/CAHw78TU23

