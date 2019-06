Španija: Oslobođeno osam žena, uhapšen 21 član bande

LONDON – Španska policija oslobodila je osam žena koje su držane u podrumu jedne kuće u Marbelji i uhapsila 21 osobu za koje se smatra da su narko dileri i pripadnici bande koja ih je eksploatisala.

Kako je saopštila policija, one su oslobođene posle pokrenute akcije na osnovu dojave. Kada su policijske jedinice stigle do kuće Kosta del Sol otkrili su da je to u stvari bordel i bar koji je radio non stop, prenosi Gardijan.

„Istraga je pokazala da su žene iz Španije. Neke od njih su dobrovoljno došle, dok su druge namamljene primamljivom poslovnom ponudom u salonu za masažu. U toj kući one su bile podvrgnute sistemu kazni, iscrpljujućem radu i pretnjama“, navela je policija.

Otkriveno je i da je ženama bilo zabranjeno da napuštaju podrum, kao i da je banda mušterijama davala kokain i MDMA drogu.

„Pronađeno je 55 grama MDMA, kao i pet grama kokaina, 17 malih kesa hašiša, 190 grama kamagre, 1.000 evra, kao i veliki broj noževa, kompjutera, mobilnih telefona, dokumenata koji ukazuju na kriminalne aktivnosti“, navela je policija.

Ovo je poslednja operacija policije u nizu aktivnosti na suzbijanju trgovine ljudima i seksualne eksploatacije.

Osim SOS linije, postoji i mejl na koji građani mogu da anonimno prijavljuju kriminal, a od početka godine, prijavljeno je više od 700 slučajeva.

Španija, koja je 1995. godine dekriminalizovala prostituciju, trudi se da suzbije trgovinu ljudima i eksploataciju.

Najnovije procene pokazuju da prihodi od domaće trgovine seksom u Španiji iznose 26,5 milijardi dolara godišnje.

Vladajuća Socijalistička partija najavila je da će zabraniti prostituciju, koju smatra jednim od „najsurovijih aspekata feminizacije siromaštva“ i jednim od najgorih oblika nasilja nad ženama.

(Tanjug)