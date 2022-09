SPC od rimokatoličke crkve dobila hram u Beču

BEČ – Srpska pravoslavna crkva dobila je večeras od rimokatoličke crkve hram u Beču, župsku crkvu Am Šepfverk posvećenu Svetom Franji Asiškom.

Zajedničkom molitvom rimokatoličkih i pravoslavnih vernika započela je svečana ceremonija primopredaje crkve.

Hram je lično predao bečki nadbiskup kardinal Kristof Šenborn vladiki austrijsko-švajcarskom Andreju.

Svečanosti su prisustvovali mitropolit dabrobosanski Hrizostom, vladika braničevski Ignatije, dizeldorfski i cele Nemačke Grigorije, bregalnički Marko.

Odluku o predaji crkve doneo je jednoglasno katolički župski savet i savet za upravljanje imovinom u saglasnosti sa rukovodstvom Bečke nadbiskupije.

U vreme kada je osnovana parohija 1982. godine, u naselju Am Šepfverk u 12. bečkom okrugu je živelo oko 5.000 katolika.

Parohija je projektovana kao sastavni deo novog stambenog kompleksa, ali je u poslednjih nekoliko decenija broj katolika pao na nešto manje od 1.000.

Istovremeno se povećao udeo stanovnika pravoslavne veroispovesti, pa je prenos župske crkve koja je građena od 1979. do 1981. godine na Srpsku pravoslavnu crkvu prihvatljiv i istovremeno garantuje očuvanje hrama u vidu hrišćanske bogomolje, zaključeno je odlukom o predaji hrama.

Crkvu u Majdlingu je Nadbiskupija prodala Eparhiji za 200.000 evra, a pored hrama dobijen je plac od dve i po hiljade kvadratnih metara, sa više od 1.000 kvadrata na dva nivoa, a tu spadaju i tri stana u susednoj stambenoj zgradi.

Crkva se nalazi u stambenoj četvrti u 12. bečkom okrugu, u okviru kojeg je stambeni kompleks sa više od 70 ulaza. U tom stambenom kompleksu živi veliki broj naših građana, među njima i Saša Božinović, koji ističe da nova crkva mnogo znači Srbima.

„Ova crkva mnogo znači Srbima u ovom delu grada. Do sada smo morali putovati u druge delove grada da bi išli u crkvu, sada smo je dobili upravo tu gde smo skoncentrisani“, objasnio je on.

Episkop Andrej kazao je da su vernici SPC oduševljeni novim hramom i ocenio da zahvaljujući „dobrom vaspitanju naših predaka“ u Beču raste broj pravoslavnih vernika.

„U Beču se uočava solidno verovanje kod našeg naroda i nije slučajnost što su naše crkve prepune, pa nije ni čudo što smo molili sestrinsku katoličku crkvu da nam ustupi još jedan hram“, rekao je vladika Andrej.

Nadbiskup bečki kardinal Šsenborn rekao je da mu je želja da crkve ostanu crkve.

„Srećni smo što će ova crkva ostati božji hram. Imamo istog Boga, istog Isusa, i u najvažnijim pitanjima vere smo jedinstveni. Imamo istoriju koja nas deli, ali ona je prošlost. Danas imamo odličan odnos jedni prema drugima“, objasnio je on.

Kardinal Šenborn je istakao da se on zalaže da se crkve ne prodaju u druge svrhe, već da ostanu crkve.

„Već smo jednom predali crkvu SPC, crkvu Nojlehernfeld. To nije bilo lako, jer su se neki vernici protivnili, ali smo to sproveli. Sada tamo imamo punu crkvu u kojoj se ljudi mole. Zar to nije prelepo“, kazao je on.

Ovo nije prvi put da bečka nadbiskupija predaje jednu od svojih crkava zbog smanjenja broja sopstvenih vernika Srpskoj pravoslavnoj crkvi.

Tako je crkva Nojlerhenfeld poklonjena Srpskoj pravoslavnoj crkvi u maju 2014. godine i od tada je hram Rođenja presvete Bogorodice, u koji dolazi veliki broj vernika.

(Tanjug)

