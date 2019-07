Sprema li se Amerika da zameni svoju najveću svetinju — dolar

Libra – nova kriptovaluta iza koji stoji kompanija „Fejsbuk“ sa konzorcijumom od 27 partnera – javnosti bi trebalo da bude predstavljena već iduće godine. Prvi pokazatelji uspešnosti stvaranja novog globalnog novca biće poznati posle godinu dana, ali teško da će ona, koliko god bila globalna, u skorije vreme da zameni dolar.

Sačinjena je na istom principu kao i bitkoin, ali libra, za razliku od njega, umesto mreže anonimnih ljudi iza sebe ima izdavača, i to kakvog. Kompanija „Fejsbuk“ i konzorcijum od 27 partnera, među kojima su i „Pejpal“, „Masterkard“, „Viza“, „Uber“, nedavno su predstavili libru, novu kriptovalutu, kreiranu s ciljem stvaranja novog globalnog novca. Da takva ambicija nije bez osnova govori već i činjenica da Fejsbuk ima više od dve milijarde korisnika širom sveta.

Valuta sa zaleđinom

Stabilnu vrednost libre će održavati međunarodne valute poput dolara, evra i jena. Kad god neko kupi libru, taj novac se deponuje na bankovne račune, tako da je vrednost svakog dolara ili evra u librama podržana stvarnim dolarom ili evrom u banci. Libra je zamišljena tako da može da se šalje odmah, uz minimalnu proviziju, bilo gde u svet. Njom će upravljati švajcarsko udruženje, a partneri žele da prve libre budu dostupne javnosti već 2020. godine, objavio je „Njujork tajms“ pre mesec dana.

Libra je sačinjena tako da će svaka kompanija imati mogućnost da prihvati valutu i ponudi novčanike u kojima će ih korisnici čuvati i koristiti. Fejsbuk je saopštio da namerava da libru ponudi svim korisnicima Fejsbuk mesindžera i Vocapa, kojih je zasad ukupno 2,7 milijardi, a koncipirao je i zamensku valutu, kalibru, koja bi trebalo da služi za finansijske usluge poput pozajmica i investiranja. Ko bude želeo da pretvori libru u neku od tradicionalnih valuta, kalibra će omogućiti razmenu po tekućem kursu, navodi „Njujork tajms“.

Bitkoin

Za razliku od bitkoina čiji je broj ograničen na 21 milion, to nije slučaj sa librom, a njeno stvaranje neće zahtevati kompjutersko „rudarenje“, kao u slučaju ostalih kriptovaluta.

Libra neće biti dostupna u zemljama u kojima je upotreba društvenih mreža striktno ograničena, poput Kine i Irana, navodi „Njujork tajms“.

„Interesantno je, svakako, to što jedna od najvećih kompanija koja kontroliše društvene mreže stoji iza kriptovalute koja će postati deo njihove unutrašnje razmene vrednosti i što opet može kasnije da se proširi na trgovinu i još neke druge poslove. Zavisi kakav će bum da doživi, kako se bude kotirala na početku. Ali svakako će biti novost da jedna velika kompanija, jedno veliko ime, prvi put stoji iza nečega iza čega je dosad stajala samo mreža ljudi“, komentariše za Sputnjik dobar poznavalac kriptovaluta Marko Nikolić.

Uticaj na finansijsko tržište

On smatra da će biti zanimljivo kako će to uticati na tržište kriptovaluta, da li će ga uznemiriti, da li će ono opasti ili se povećati i kako će uopšte opstati to prvo kriptotržište na koje je mreža ljudi bez konkretnog imena imala najveći upliv.

Sagovornik Sputnjika smatra da je posebno bitno to što jedna velika internacionalna kompanija stoji iza libre i garantuje njenu bezbednost, kao što država, odnosno Narodna banka, garantuje za novac.

Na pitanje da li će to uticati na svetsko finansijsko tržište uopšte, on odgovara potvrdno.

„Naravno da to može imati udar na finansijska tržišta. To sada ne može da se proceni, ali će biti signala nakon šest meseci do godinu dana recimo, zavisno od toga kako se libra bude koristila i da li će trgovci prihvatiti tu novu valutu, pogotovo posle svih skandala ’Fejsbuka‘ sa objavom podataka. To je sada pitanje poverenja — da li veruju toj kompaniji, ili ne. Ali da sve to pokriva jedna takva kompanija je svakako novi upliv američkih kompanija u finansijski sektor, pa ćemo videti da li će se to proširiti na ceo svet“, s rezervom kaže Nikolić.

Ko stoji iza svega

Samo što je stigla vest da Fejsbuk stoji iza nove kriptovalute, koju neki već zovu „fejskoin“, objavljena je nova, u kojoj je akter, ali neslavni, opet bio Fejsbuk. Protiv te kompanije vođena je istraga od marta prošle godine, odmah pošto su se pojavili izveštaji da je „Kembridž analitika“ imala pristup podacima korisnika najveće društvene mreže na svetu, na osnovu kojih je pravila psihološki profil američkih glasača. Federalna trgovinska komisija je upravo odlučila da sa rekordnih pet milijardi dolara kazni „Fejsbuk“ zbog skandala sa firmom „Kembridž analitika“ i deljenja podataka 87 miliona korisnika te mreže.

Osnivač „Vikiliksa” Džulijan Asanž već godinama optužuje „Fejsbuk” da aktivno pomaže američkim obaveštajnim mrežama da špijuniraju građane. „Fejsbuk je najgora mašinerija za špijuniranje koja je ikada smišljena. To je najobuhvatnija svetska baza podataka o ljudima, njihovim odnosima, imenima, adresama i komunikaciji, a sve se to nalazi u SAD i američke obaveštajne agencije tome imaju pristup”, rekao je svojevremeno Asanž u intervjuu za „Raša tudej”.

Otuda se nameće pitanje — ako je „Fejsbuk” garant libre, da li to, s obzirom na iskustva sa korišćenjem njegove baze podataka, ukazuje na to da iza celog posla na neki način stoji Amerika? Da li je to pokušaj da se stvori alternativa dolaru i rezerva za njega?

Probni balon

Nikolić kaže da je „dolar i dalje dolar”, i da se takve promene ne mogu brzo desiti. On promociju libre smatra puštanjem probnog balona kako bi se testiralo koliko u realnom svetu može da bude prihvatljivo da čovek kupuje i trguje tom kriptovalutom.

On je uveren da će to poslužiti kao jedan dobar parametar, jedan lakmus test da se vidi koja to druga sredstva mogu da zamene papirni novac.

„Ovo će biti jedna globalna stvar, jedan dobar test da se vidi da li to ljudi stvarno primenjuju i koliko primenjuju. Znamo da je Fejsbuk društvena mreža koja zastupa ogroman broj ljudi iz svih delova sveta, pa da vidimo da li će to među tim ljudima zaživeti. Ne verujem da će konkretno dolar u skorije vreme biti zamenjen“, mišljenja je Nikolić.

Meriće se kako ta nova valuta funkcioniše na mikro i makro planu, da li funkcioniše među bankama, da li mogu da se obavljaju te velike transakcije, kaže on i ističe – ako to uspe, onda se ulazi u jednu novu eru. A pokazatelji koliko će se libra koristiti biće vidljivi vrlo brzo, već godinu dana po njenom uvođenju.

(Sputnjik)