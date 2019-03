„Sprema se odlučujuća bitka“ (video)

Sirijske snage koje podržavaju SAD približavaju se poslednjem teritorijalnom uporištu terorističke grupe tzv. Islamske države.

Radi se o mestu Baguz, nadomak granice sa Irakom, na obali Eufrata, javlja Rojters.

Očekuje se da će danas, kako navodi portparol Sirijskog demokratskog fronta (SDF), doći do „odlučujuće bitke“.

Impressive combat footage by the #YPG !! #ISIS are getting their ass kicked in #Baghouz #DeirEzzor #Syria today soon complete victory will be announced 😎 #TwitterKurds #YPJ #MMC pic.twitter.com/wdv9VqYhWz

— International Volunteers Report (@VolunteerReport) March 2, 2019