SR ima svoje interese, može saglasiti spolj. politiku 60% s EU

BRISEL – Srbija ima svoje interese i računice i dok ne postane članica EU ne može u potpunosti da usaglasi svoju spoljnu i bezbebednosnu politiku sa EU, izajvio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

„U EU bi želeli da se uskladimo tu politiku sa njima 90 odsto, ali to nije relano, ne mogu da obećam ono što ne možemo da ispunimo. Nisam lagao danas, rekao sam do 60 odsto, to Srbija može sebi da dozvoli, ali imamo i druge državne i nacionalne interese koje štitimo“, rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara.

Kaže da, ipak, moramo da povećamo taj procenat i pokažemo po tom pitanju veću odgovornost prema EU.

Na pitanje da li će Srbija morati 100 odsto da uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa politikom EU ako želi da postane članica Unije, Vučić je rekao da ćemo morati samo kada naša zemlja postane članica.

„Nije to ni sutra, ni prekosutra. Kada vodite državu morate da sagledavate sve njene interese. Zamislite da uvodimo sankcije Rusiji svaki dan, šta onda da očekujemo od Rusa i kako da nas podrže po pitanju našeg teritorijalnog integriteta i kako od njih da tražimo pomoć. Ili, hoćete odmah da se odreknemo Kosova pa nam to recite da je tako, pa onda više ne moramo da glasamo za bilo šta… Imamo moralnih obaveza, ali kao nezavisna i suverena zemlja imamo i pravo i odgovornost da budemo ozbiljni u odnosima i sa drugim zemljama. Šta su nam to učinili nažao Kina ili Rusija pa da im uvodimo snakcije“, zapitao je Vučić.

Naglašava da Srbija ima svoje interese i računice i da sigurno ne bi dobila od Rusije i Kine vakcine kada bi im uvodila sankcije.

„Moramo da vodimo računa o interesima naše zemlje, to je komplikovana multivektorska politika. Nije lako istrpeti kritike na svakoj strani. Nismo baš sve učinli što je nekome po volji, ali u tome jeste snaga Srbije – samostlanosti, nezavisnosti slobodarskog opredeljanja jedne zemlje“, naveo je Vučić i istakao da ćemo se za to uvek boriti.

(Tanjug)

