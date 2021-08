Sramne najnovije optuzbe da je drzava smanjivala broj umrlih

BLED – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavo je večeras da su sramne najnovije optužbe protivnika vlasti, kako je država prikrivala smrt ljudi od kovida 19.

„Kakve su to sramne stvari? Da li stavrno mislite da neko želi da sakrije da je neko umro i da je moguće da to radite i da vam nijedan čovek ne kaže da je to neko na takav način naređivao? Kako vas nije stid da to kažete i lažete“, zapitao je Vučić.

Predsednik je izjavi za Pink kazao da su protivnici vlasti takve stvari radili i pre nešto više od godinu dana, iako je Srbija među prvima uvela teške mere i bolje se snašla od drugih zemalja.

„Kako ste vi to izračunali i na osnovu koje metodologije, kako vi to sve znate? Mi smo jedna od retkih zemalja koja je pristala da uradimo reviziju umrlih od kovida i vidimo koliko je zaista ljudi umrlo“, poručio je Vučić.

Takođe, zapitao je da li ovoj vlasti zameraju na broju otvorenih bolnica, nabavljenih vakcina i lekova smo među prvima u Evropi nabavili.

„Evo treća kovid bolnica je napravljena, šta nam zemarate? Nemate šta i napadate nas kada se okupimo na nekom skupu nas četvoro, a onda pozivate na skup od 10.000 ljudi“, rekao je Vučić i dodao da je to licemerno.

Kaže da to rade ljudi koji žele da napakoste svojoj zemlji i to oni koji su naučeni da Srbija mora da bude najgora, neuspešna i propala,i da oni ne mogu da razumeju da Srbija napreduje i da je sada bolja od drugih.

Kako je rekao, ne mogu da se pomire sa uspehom Srbije, je r što je Srbija sada uspešnija, oni su neuspešniji.

„Neki od njih su javno navijali i protiv osvajanja medalja na olimpisjkim igrama u Tokiju, da Srbija ne bi bila mnogo uspešnija nego na igrama u Londonu i Pekingu i na kraju smo osvojili tri puta više medalja“, kazao je Vučić i dodao da su se i takve stvari mogle videti na društvenim mrežama.

(Tanjug)

