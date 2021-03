SRB pokazala prijateljstvo, Vučić nov način rešavanja probl

LJUBLJANA – Saradnja zemalja regiona preduslov je napretka za sve, ocenio je danas ZIJAD Bećirović iz IFIMES-a dodajući da zemlje Zapadnog Balkana samo ako budu oslonjene jedna na drugu i zajedničkim pristupom mogu napredovati i ka samoj EU.

Ocenjuje da je pravo korona kriza pokazala poziciju Srbije i u regionalnim i međunarodnim odnosima i poziciju koju ima predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

„To je nova vrsta doktrine Aleksandra Vučića, to su mu čak i u Briselu priznali – novi, inovativni pristup rešavanju regionalnih problema, a on je to započeo pre nešto više od dve godine kada je bio u poseti francuskom predsedniku Emanuelu Makronu i kada je rekao da više ne zastupa samo Srbiju, već gleda da pomogne i drugim državama regiona“, kazao je Bećirović.

Bećirović je podsećajući na reči predsednika Srbije Aleksandra Vučića pred današnji odlazak u Sarajevo da moramo sarađivati i okrenuti se budućnosti, kazao su to jake i snažne poruke.

„Upravo poseta Sarajevu, donacija vakcina Federaciji BiH, predstavlja jedan prijateljski gest, ne samo predsednika Srbije, već i građana Srbije koji blagonaklono gledaju na te aktivnosti predsednika“, kazao je Bećirović za Tanjug.

Podseća i da su iz Srbije vakcine donirane Crnoj Gori, kao i dve pošiljke Severnoj Makedoniji i ocenjuje da su to vrlo važni aspekti jer je potrebno u najtežim trenucima zapamtiti ko vam je prijatelj.

„Srbija je tu pokazala prijateljsko lice prema regionu“, kaže Bećirović i dodaje da se nada da će i Srbiji biti uzvraćeno na isti način kako bi ceo region krenuo napred, a mogu ići napred, smatra, samo ako zemlje Zapadnog Balkana budu oslonjene jedne na drugu i zajedničkim pristupom.

Bećirović kaže da se inicijativa mini Šengena u vreme pandemije virusa korona pokazala mnogo značajnijom nego što je bila pre godinu i po dana kada je i pokrenuta i ističe da da je došlo do realizacije te inicijative barem u nekim aspektima, države regiona bi se lakše suočile i suprotstavile pandemiji Kovid 19.

„Ta inicijativa je i pomogla da se uspostavi bolja saradnja između država, a to je ujedno i projekat koji omogućava da države regiona zajedno nastupe prema samoj EU i da jednim glasom artikuliraju svoje interese prema Briselu“, navodi.

Dodaje da do sada parcijalni pristup nije pokazao vidljive rezultate, kao i da svi podaci kažu da je regionalna saradnja najvažnija jer, između ostalog, 70 do 80 odsto robne razmene vrši se u regionu.

Bećirović smatra i da je korona kriza proces učenja i da su upravo zahvaljući toj krizi „mnogi došli pameti“ i da daleko zrelije prilaze rešavanju svih problema koji opterećuju region.

„Daleko zrelije se prelazi preko mnogih stvari koje su inače i bile nepotrebne, ali se na njima insistiralo kada su se hteli narušiti odnosi među državama. Mislim da je taj period, jednim delom zahvaljujući i korona krizi, iza nas i da se otvara novo poglavlje u saradnji regiona Zapadnog Balkana, a i odnosa Zapadnog Balkana prema samoj EU“, kaže Bećirović.

Ističe da i EU mora pokazati mnogo više senzibiliteta prema zemljama Zapadnog Balkana i dodaje da očekuje da Slovenija za vreme svog predsedavanja EU od 1. jula pokuša, a i da nametne da se zemlje Zapadnog Balkana ubrzano i u paketu prime u članstvo EU.

Navodeći da se uglavnom govori da se EU pristupa individualno, Bećirović podseća da je 2004. godine 10 država pristupilo EU ođednom.

„To je bilo najveće proširenje u istoriji EU tako da je to moguće i izvodljivo jer svako drugo rešenje je odugovlačenje i mrcvarenje i bojim se da će EU zauvek izgubiti prostor Zapadnog Balkana upravo iz razloga što nije povukla prave poteze“, ocenjuje.

Bećirović smatra i da je okončanje kosovskog pitanja između Beograda i Prištine u pravno obavezujućem dokumentu mora da ima odredbu koja kaže da na dan potpisivanja tog sporazuma Srbija i Kosovo postaju članice EU.

„Mislim da niko u Srbiji neće potpisati drugačiji sporazum kojima bi dali neke blanko garancije u nekoj nepredvidivoj budućnosti. Tu EU može da popravi sve svoje greške koje je pravila prema regionu, a i prema Srbiji kroz niz decenija upravo sa tom odredbom u pravno obavezujućem sporazumu“, kaže Bećirović.

Na pitanje koliko je politika Srbije na geopolitičkom planu, a po pitanju vakcina, pokazala uspešnost, Bećirović navodi da je period pandemije kovid 19 pokazao koliko ko zaista vredi na međunardonoj sceni i u međunarodnim odnosima.

Kako kaže, do sada se to moglo i folirati i prikazivati drugačije, kao što je radila Crna Gora pod Milom Đukanovićem, ali dokazalo se i tokom pandemije, ali i padom režima Mila Đukanovića da je to „kula od karata“.

„Što se tiče Srbije najilustrativniji primer je da je Srbija kada se radilo o rešavanju kosovskog pitanja bila objekat dešavanja, a poslednjih 10 godina je postala subjekt dešavanja“, kaže Bećirović.

Što se tiče same vakcinacije, priznato je od najviših svetskih krugova – Vašingtona, Brisela, Berlina, Pariza da je Srbija tu postigla značajni uspeh, kaže Bećirović i podseća da je Srbija u jeku pandemije pomogla i Italiji koja je peta najrazvijena zemlja u svetu, u medicinskoj opremi, materijalu…

Podseća i na izjave stručnjaka iz Bergama u kojima su govorili da da su oni uveli tako rigorozne mere kao što je Srbija uvela u martu kada se suočila sa ulaskom oko 500.000 svojih građana, ne bi doživeli takvu jednu havariju kakvu je doživeo Bergamo u Italiji.

„U svim tim segmentima se pokazalo da je politika predsednika Srbije bila ispravna, a vakcinacija je bila tačka na ‘i’ i potvrda svega onoga što je radio u proteklih 10 godina“, zaključio je Bećirović.

(Tanjug)

