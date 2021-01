Srbi koji su podržali Trampa označeni kao „domaći teroristi“

Na Tviter stranici „Srbi za Trampa 2020“ objavljena je skandalozna poruka koju su neki od članova grupe primili. Naime, radi se o pretećem pismu u kojem neko targetira političke neistomišljenike.

U pismu se navodi:

„Zbog nasilnog ustanka u ovoj zemlji izazvanog od strane Trampovih podržavalaca, i činjenice da i dalje ističeš svoja politička obeležja i zastave podrške Trampu, da li treba da te, kao zabrinuti građani, prijavimo lokalnom FBI kao mogućeg domaćeg teroristu?“

