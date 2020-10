Srbi za Trampa na skupu republikanaca u Viskonsinu

MILVOKI – U okviru predsednicke kampanje organizacija „Srbi za Trampa 2020“ se u subotu priključila lokalnom predizbornom skupu podrške predsedniku Donaldu Trampu na kom su učestvovali repubublikanski predstavnici američke savezne države Viskonsin.

Na skupu su učestvovali senator Ron Džonson, kongresmen Brajan Steil, bivši Guverner Viskonsina Skot Voker, državni predstavnik Viskonsina Kodi Horlaker i predstavnik Parlamenta Viskonsina Čak Vicger, saopšteno je iz Inicijative „Srbi za Trampa’ .

Na skupu su ucestvovali srpski predstavnici iz inicijative “

„Srbi za Trampa 2020“ iz Viskonsina, navodi se u saopštenju.

Bivši guverner Voker je izjavio da su se u poslednjih nedelju dana milioni dolara slili u Viskonsin iz demokratske stranke, jer znaju značaj te drzave na izborima.

„Svaki glas je značajan i cenimo sve što je inicijativa Srbi za Trampa 2020 učinila do sada. Saznali smo o inicijativi kroz veliku medijsku podršku koju vaša kampanja uživa, posebno u Srbiji, a pratimo i sve vase socijalne medije”, rekao je Voker.

Predstavnik Inicijative Slaviša Rađen je rekao da je zbog cenzure svega što je vezano za Trampa u Americi, organizacija „Srbi za Trampa“ imala dobru saradnju sa medijima u Srbiji i rasejanju.

On je istakao da je to jedini način da poruka stigne do srpsko-američkog biračkog tela kako bi im približili ciljeve, program i imena lokalnih kandidata.

Kongresmen Brajan Steil je zahvalio inicijativi, a posebno na svim glasovima koje su obezbedili za njegov, ali i za reizbor predsednika Trampa.

Predstavnici republikanskog štaba iz Viskonsina su, takođe, izrazili zahvalnost i želju da nastave uspešnu saradnju sa Inicijativom „Srbi za Trampa 2020“.

(Tanjug)

