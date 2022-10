Srbija nema nikakve veze sa NIS-om u Rumuniji

BUDIMPEŠTA -Predsednik Srbije Aleksadndar Vučić nakon današnjih sastanaka sa premijerima Majdarske i Austrije Viktorom Orbanom i Karlom Nehamerom izjavio je da današnji pretres prostorija NIS-a u Rumuniji nema nikakve veze sa Srbijom i da će od rumunske strane tražiti inforamcije o tom slučaju.

„Ovo nema veze s ratom za energetne, nego sa političko- špijunskim ratom, da bi dodatno mogli da se disciplinuju neki za koje se smatra da su neposlušni, a pri tome ne isključujem mogućnost realne krivice NIS-a, ali se nisam time bavio. Znam da nema srpskih državljanja, to je u ruskom vlasništvu i tražićemo od rumunskih prijatelja informacije“, rekao je Vučić odgovarajući na pitanje TV Pinka kako komentariše pretres i da li je to totalni rat za energetnte u kome će Srbija biti optužena.

Objasio je da je NIS, u kome je većinsko rusko vlasništvo, kupovao svoje ćerke komapinije u Bugarskoj, Rumuniji i u BiH i da Srbija s tim nema ništa.

„Samo nam je još to falilo. Kao da smo svakog dana kamenom boga gađali. Ajd’ sad vi objasnite da to nema veze sa srpskom državom i da je to NIS iz Beograda, a mi nemamo nikakve veze s tim. Mnogo nas dobro čuvaju prijatleji iz NIS-a“, rekao je Vučić ironično.

(Tanjug)

