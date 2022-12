Srbija ostaje najvažniji partner RS, odluka o članstvu u NATO vezana za Srbiju

BANJALUKA – Mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske Radovan Višković u svom ekspozeu pred Narodnom skupštinom Republike Srpske, koja danas bira njegov kabinet, izneo je da u regionalnoj i međunarodnoj saradnji najvažniji partner ostaje Srbija, da posebno mesto zauzima Rusija, a pominju se i Kina i Mađarska.

Istakao je da su ekonomski rast, digitalizacija, reforma javnih preduzeća, zdravstvena i socijalna politika, te demografska obnova Republike Srpske ključne reformske oblasti koje će biti u fokusu nove vlade.

Naveo je da su najažniji investicioni projekti na kojima će raditi buduća vlada HE Dabar, HE BUk Bijela, HE Foča, HE Paunci, Bistrica i solarne i vetroelektrane. Pomenuo je i gradnju autoputeva, mostova, pruga, brzih cesta, bolnica u Doboju, Foči, Trebinju.

Prioritet, istakao je, ostaju EU integracije, ali i zaštita ustavnog poretka BIH i Republike Srpske. Naglasio je vojnu neutralnost, a pitanje članstva u NATO ostaje vezano za odluku Srbije.

Vlada će nastaviti da insistira na zatvaranju Kancelarije OHR i na odlasku stranih sudija iz Ustavnog suda.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.