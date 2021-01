Srbija se pridruzila SAD u obelezavanju Dana M. L. Kinga

VAŠINGTON – Srbija se pridruzila Americi u obelezavanju Dana Martina Lutera Kinga, a tim povodom na Tviteru se oglasio ambasador Srbije u SAD Marko Đurić.

„Na ovaj dan sećamo se o odajemo počast nasleđu dr Martina Lutera Kinga, koje traje u našim srcima, umu i duši jer su njegove reči, vrednosti i njegov san večni i univerzalni za celo čovečanstvo“, napiaso je Đurić u objavi.

On je objavio i citat Martina Lutera Kinga: „Tama ne može da istera tamu; to može samo svetlost. Mržnja ne može da isterati mržnju; to može samo ljubav“.

U SAD se danas obeležava Dan Martina Lutera Kinga, baptističog sveštenika koji je bio jedan od najpoznatijih boraca za građanska prava i dobitnik Nobelove nagrade za mir 1964. godine.

U borbi za ravnopravnost Afroamerikanaca u SAD koristio je metode nenasilja i građanske neposlušnosti.

Ubijen je 4. aprila 1968. u Memfisu, pred početak promocije „Kampanje siromašnih“, koju je pokrenuo početkom te godine.

Smatra se jednim od najboljih govornika u istoriji SAD

Njegovi govori i propovedi poput „Volite svoje neprijatelje“ i „Imam san“, danas su baština ne samo Amerikanaca već i celog čovečanstva.

(Tanjug)

