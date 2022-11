Srpske svetinje na KiM su u velikoj opasnosti

CETINJE – Mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije upozorio je danas da su srpske svetinje na Kosovu i Metohiji u velikoj opasnosti, jer, kako je naveo, „zapadni svet hoće da otme deo teritorije države Srbije i da, nasilnim putem stvori, državu Kosovo“.

„A onda da svetinje i svo kulturno blago srpskog naroda na Kosovu i Metohiji preknjiži na tu tzv. državu”, upozorio je mitropolit Joanikije u besedi u Cetinjskom manastiru nakon liturgije povodom praznika Svetog kralja Stefana Dečanskog.

Istakao je da turska vlast nije htela da menja identitet srpskih svetinja.

“Ove sadašnje vlasti to hoće. Međutim, Sveti Stefan Dečanski i ostali Božji ugodnici – Sveti knez Lazar i srpski arhiepiskopi i patrijarsi čuvali su naše svetinje. Tako ih čuvaju i danas i jasno svedoče svima da su to pravoslavne srpske svetinje. Naravno, one nisu duhovno i kulturno blago samo srpskog naroda nego pripadaju duhovnom i kulturnom blagu Evrope i sveta“, rekao je mitropolit Joanikije.

Istakao je da sve mora imati svoje ime.

„I treba da se zna ko ih je podizao i u slavu kojeg Boga su podizane te svetinje. Ne može biti nikako drugačije”, poručio je mitropolit Joanikije, saopšteno je na sajtu Mitropolije crnogorsko-primorske.

Kazao je da su ktitori svetinje posvećivali isključivo Bogu i Crkvi njegovoj i nikome drugome.

“Ne bilo kojoj državi nego Bogu i svojoj veri i Crkvi Božjoj, svetoj i istinitoj lađi spasenja celoga sveta. Draga braćo i sestre, neka bude srećan ovaj veliki praznik Svetoga kralja Stefana Dečanskoga. Neka njegove svete molitve zastupaju Kosovo i Metohiju, i sve nas zajedno sa njima”, naveo je, između ostalog, mitropolit Joanikije.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.