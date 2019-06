Srušio se mali avion, poginulo svih 9 osoba (video)

Devet ljudi je poginulo nakon što se srušio mali avion na severozapadu havajskog ostrva Oahu, saopštili su zvaničnici Ministarstva saobraćaja Havaja.

GRAPHIC VIDEO: Witnesses at the scene of a twin-engine airplane crash capture footage of the fiery wreckage. https://t.co/pyosOOE4VD pic.twitter.com/wGZwWqgfi3

— Hawaii News Now (@HawaiiNewsNow) June 22, 2019