Srušio se nadvožnjak sa metro kompozicijom, najmanje 15 poginulih (video)

U Meksiko Sitiju se sinoć delimično urušio šinski nadvožnjak sa metro kompozicijom, a prema prvim zvaničnim informacijama s lica mesta u ovoj nesreći je poginulo 13, a ranjeno oko 70 ljudi, prenosi Rojters.

Na video snimcima koje je emitovala lokalna TV Milenio vide se vagoni kompozicije metroa, rušenje nadvožnjaka i trenutak kada vagon pada na automobile koji prolaze ispod nadvožnjaka.

Gradonačelnica Meksiko Sitija Klaudija Čajnbaum potvrdila je na svom Tviter nalogu da se uputila ka mestu nesreće.

#Mexico #MexicoCity

BREAKING:

A report of an accident involving a Metro train on the #Línea12 in Mexico City; where a bridge between Olivos station and Tezonco has collapsed. The number of injured passengers or victims has not yet been confirmed.

pic.twitter.com/I9LBoSZj5x

— Shane B. Murphy (@shanermurph) May 4, 2021