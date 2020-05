Srušio se putnički avion u kom se nalazilo oko 100 ljudi (video)

Avion Pakistan internešenel erlajnsa (PIA) koji je leteo iz Lahora srušio se u blizini aerodroma Džinah u Karačiju.

Avion je imao kapacitet da preveze više od 200 putnika, a navodno se u njemu u trenutku nesreće nalazilo oko 100 putnika. Za sada nema podataka o povređenima ili nastradalima.

​Reč je o avionu Erbas 320, a prilikom pada letelica je zakačila i nekoliko kuća.

#Breaking: #PIA Plane (Airbus 320) crashed in residential area of #ModelColony near Jinnah International Airport, #Karachi. Rescue work underway.

97 people was on board. #KHIAlerts #PlaneCrash pic.twitter.com/lLFvQcYlVk

— SherY (@SherySyed2) May 22, 2020