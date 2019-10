Šta je Haradinaj rekao za Standard pred izbore

BEČ – Dogovor sa Beogradom je moguć, ali Beograd ne može da postavlja uslove za nastavak dijaloga, rekao je bivši kosovski premijer Ramuš Haradinaj u intervjuu koji je bečki Standard objavio danas popodne u svom on-line izdanju, pre nego su večeras saopšteni prvi rezultati izbora na KiM, koji pokazuju da je Haradinaj doživeo poraz.

Tako je na konstataciju Standarda da, ako želi nastavak dijaloga, mora najpre ukinuti takse, Haradinaj odgovorio pitanjem: „Želi li uopšte Srbija dijalog“.

„Ako želi stvarno dijalog zašto je onda sprečila članstvo Kosova u Interpolu? Kod našeg članstva se radi o sprečavanju transnacionalnog kriminala. EU i vi bi trebalo da pitate Srbiju šta Beograd uopšte želi“, poručio je on.

A na pitanje šta on želi, Haradinaj je rekao da želi dijalog i rešenje.

„I to je jednostavno – međusobno priznanje u postojećim granicama. To bi onda omogućilo i ekonomske i svake druge odnose“, podvukao je on.

(Tanjug)