Stejt department nazvao Rusiju „morskom nemani“, Moskva odgovorila jednim plakatom

Predstavnica američkog Stejt departmenta Heder Nauert nazvala je Rusiju „morskom nemani“ jer se Vašington neće osećati sigurnijim ni nakon proterivanja 60 ruskih diplomata.

Naime, na brifingu u Stejt departmentu novinar Asošijeted presa upitao je Nauertovu da li će američki izbori u budućnosti biti bezbedniji, u svetlu proterivanja 60 ruskih diplomata, nakon čega je usledila uvreda na račun Moskve.

– Ne možemo da kažemo da će izbori biti bezbedniji u budućnosti. Rusija ima dugačke ruke, ima mnoštvo pipaka. Smatramo da će nastaviti da pokazuju interes prema našim izborima, ali i prema izborima u drugim zemljama – rekla je ona.

Međutim, nakon što je novinar AP-a zatražio od Nauertove da mu objasni šta je mislila pod „dugačkim rukama i pipcima“, ona je rekla da je Rusija zapravo „čudovište iz najvećih morskih dubina“.

Today, we witnessed “Grosse antibolschewistische Schau” performed by @statedeptspox:

“Russia has long arms; Russia has lots of tentacles… It’s a beast from the deep sea” pic.twitter.com/MjtjevhrU8

— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) March 28, 2018