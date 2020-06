Štiglmajer: Nije jasan stav Pariza po pitanju promene granica

BRISEL, 12. juna ( Tanjug) – Generalni sekretar Inicijative za evropsku stabilnost, ESI, Aleksandra Štiglmajer smatra da je „preterano optimističan“ stav specijalnog predstavnika EU Miroslava Lajčka da bi do dogovora o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine moglo doći za „nekoliko meseci, a ne godina“ „Njegov mandat je za sada godinu dana i pod pritiskom je da postigne neki rezultat. Lično, ne mislim da ćemo za godinu dana da dođemo do toga“, kaže Štiglmajer za Tanjug.

Ona ističe da su zemlje članice EU složne u stavu da dijalog Beograda i Prištine treba ”nastaviti i rešiti”, ali postoje razlike po pitanju mogućeg sadržaja konačnog sporazuma.

”Nemačka je vrlo jasno naglašavala da je apsolutno protiv promene granica. Francuska je nejasna oko tog pitanja“, kaže Štiglmajer i dodaje da je Ke d’Orsej skeptičan po tom pitanju.

„Ali, ne znamo šta se zapravo dešava u kancelariji predsednika Makrona”, kaže Štiglmajer za Tanjug.

Jasno je, kaže, da svi žele dogovor u dijalogu, i to dogovor koji je u skladu sa EU standardima i koji doprinosi regionalnoj stabilnosti, a većina smatra da ne bi trebalo menjati granice.

„To bi moglo da dovede do lančane reakcije u BiH sa Republikom Srpskom, ali i u Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori sa albanskim zajednicama koje tamo žive“, objašnjava Štiglmajer rezerve unutar EU prema toj opciji.

„U svakom slučaju, nastavak dijaloga ne bi trebalo da počne tako teškim temama, već manjim koracima, koji bi izgradili poverenje, kao što su obustavljanje inicijative Srbije za odpriznavaje Kosova i ukidanje prištinskih tarifa. Tu su i interesi Srbije na Kosovu, kao što su kulturno i religijsko nasleđe i status Srba koji žive na severu, a postoje i različita rešanja, koja se ne odnose na puno priznavanje nezavisnosti“, ukazuje Štiglamajer.

Kada je reč o ulozi SAD kao ”partnera” EU u politici prema Zapadnom Balkanu, a samim tim i ”kosovskom problemu”, Štiglmajer navodi da je Vašington dugo podržavo EU politiku prema regionu, što je bilo važno zbog uticaja na Kosovu.

„Ali, stvari su se tu otrgle kontroli. Oni su očekivali da će sa razmenom teritorija doći do brzog rešenja, koje bi mogli da prodaju kao uspeh svoje diplomatije. Videli su da to nije moguće i to može da smanji njihov interes”, ocenjuje Štiglmajer.

Kad je reč o ulozi Nemačke, ona ocenjuje da Nemačka neosporno ima „težinu“ u EU i važnu ulogu dijalogu Beograda i Prištine.

„Nemačka je od početka je bila uključena u ovaj proces i važno je da nastavi da podržava dijalog Beograda i Prištine. Ona ne bi trebalo da zameni Miroslava Lajčka kao pregovarača, ali mora da bude tu da podršku u prevazilaženju prereka tokom pregovora“, kaže Štiglmajer.

(Tanjug)

