Stoltenberg: Evropski planovi odbrane samo unutar NATO

BERLIN – Mislim da smo iz dva svetska rata, ali i iz Hladnog rata, naučili koliko su važni transatlanski odnosi i zato moramo da se postaramo za to da se Evropa i Severna Amerika drže zajedno, izjavio je generalni sekretar zapadne alijanse Jens Stoltenberg.

On je u intervjuu za Dojče vele kazao da pozdravlja jače napore u odbrani Evropske unije, jer veruje da će to osnažiti odbrambene snage Evrope i otvoriti mogucnost za nove investicije u odbranu.

„Ne pozdravljam, međutim, opciju da radimo dupli posao. Zato se evropski planovi odbrane moraju realizovati unutar NATO, i u tom okviru bi moralo da se radi na jačanju evropskog stuba u NATO. Ako se to ispoštuje, onda pozdravljam takve evropske napore na polju odbrane“, dodao je on.

Komentarišući to što SAD nameravaju da se povuku iz sporazuma s Rusijom o nuklearnim raketama srednjeg dometa (INF) i odgovarajući na pitanje šta bi sada trebalo da se dogodi kako bi se sprečilo ponovno pokretanje trke u nuklearnom naoružanju, Stoltenberg kaže da bi Rusija morala da pokaže da se pridržava sporazuma.

„Sve članice NATO slažu se da je novi ruski raketni sistem razlog za zabrinutost. Taj sistem ugrožava sporazum o nuklearnim raketama srednjeg dometa. Nove ruske rakete su mobilne, teško se otkrivaju i konstruisane su tako da mogu da nose nuklearne bojeve glave. One povećavaju stepen spremnosti upotrebe nuklearnog oružja u sukobu, a domet im je toliki da mogu da stignu i do evropskih gradova, uključujući i Berlin“, dodao je on.

Stoltenberg je naveo da su zemlje-clanice NATO već godinama veoma zabrinute zbog ovog novog ruskog raketnog sistema.

On je dodao da je još Obamina administracija pozivala Rusiju da se u potpunosti pridržava sporazuma.

„Mi i dalje apelujemo na Moskvu da poštuje taj sporazum, jer nijedan sporazum o kontroli naoružanja ne može da bude efikasan ako ga poštuje samo jedna strana“, navodi Stoltenberg.

Na pitanje da li je NATO-u načelno potrebna nova nuklearna strategija, Stoltenberg odgovara: „Mi smo osetno smanjili značaj nuklearnog oružja koristeći našu dosadašnju strategiju“.

„Decenijama smo okrenuti nuklearnom razoružavanju. NATO je odigrao ključnu ulogu u sklapanju tog sporazuma 1987. godine, zabranivši dalju proizvodnju raketa srednjeg dometa za stacioniranje na zemlji. Uz to smo smanjili nuklearno naoružanje u Evropi za 90 odsto. Dakle, ne želimo ponovo da se naoružavamo. Ne želimo da potkopavamo važne sporazume o kontroli naoružanja, kao što je Sporazum o raketama srednjeg dometa. Zato pozivamo Rusiju da se u potpunosti pridržava tog veoma važnog sporazuma“, istakao je on.

