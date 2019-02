Strahovita tuga: Sedmoro dece jedne porodice stradalo u požaru

Sedmoro dece jedne sirijske porodice izgubilo život u požaru njihove kuće u Halifaksu, objavilo je u utorak nekoliko medija.

What an enormous tragedy. Seven children have died in a #Halifax house fire. The family immigrated to Canada as refugees from Syria within the last year. My sincerest condolences. https://t.co/AQX3joWTb3

Policija Halifaksa je objavila da se radi o deci iste porodice. Hospitalizovani su i muškarac u kritičnom stanju i jedna žena, rekao je portparol vatrogasaca Halifaksa.

Uzrok požara koji je izbio malo iza ponoći još nije poznat, a istraga je u toku, dodao je. Žrtve su Sirijci koji su pre nepune 2 godine stigli u Kanadu, naveo je kanal CBC.

Jedna komšinica ispričala je za taj kanal da je usred noći čula eksploziju i zatim ugledala kuću u plamenu.

Premijer Trudo je na Twitteru izrazio saučešće porodici.

Words fail when children are taken from us too soon, especially in circumstances like this. My heart goes out to the survivors of the horrible fire in Halifax this morning, and the loved ones who are mourning this tremendous loss.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 19, 2019