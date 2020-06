Strašno: Novinarku napao krokodil dok je pravila reportažu (video)

Za australijsku novinarku Zarišu Bredli fotografisanje pored krokodila moglo je da bude kobno. Naime, dok je pravila reportažu o ovoj životinji, poželela je da slika sa njim. Gmizavac je iznenada izronio i otvorenih čeljusti nasrnuo na novinarku.

Srećom, ona je brzo reagovala i izbegla ga.

Can confirm it’s true what they say about giving a smile to a crocodile @9NewsDarwin pic.twitter.com/yDOep9gmbZ

— Zarisha Bradley (@ZarishaBradley9) June 5, 2020