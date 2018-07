Strašno: Požari besne s obe strane Atine, stanovništvo beži, evakuisani letnji kampovi… (foto, video)

Sa obe strane grčke prestonice Atine besne šumski požari u kojima su spaljene kuće, stanovništvo beži, evakuisani su dečiji letnji kampovi, a nad Atinom pada pepeo i nebo je od dima prljavo narandžaste boje, navodi AP.

Navodi se da je prvi požar danas izbio u borovoj šumi u planinama Geraneja blizu obalskog naselja Kineta na 50 kilometara zapadno od Atine, na području između glavnog grada Grčke i Korinta. Protiv vatre se na zemlji bori najmanje 150 vatrogasaca , dok im pet aviona koji ispuštaju vodu i sedam helikoptera pomažu iz vazduha.

Napore vatrogasaca otežava jak vetar koji često menja pravac. Zbog požara su evakuisana tri naselja i zatvoreno skoro 20 kilometara odeljka dva autoputa koji povezuju Peloponez sa centralnom Grčkom. Zbog gustog dima vidljivost na autoputu je svedena na samo nekoliko metara.

The #Acropolis 🏛 of #Athens today after the #fires 🔥 in #Kineta (West #Attica) that are still in action. Let’s hope that this will end soon, without the loss of human lives. #fire #φωτιές #greece #ελλάδα pic.twitter.com/TaDhvbw4pW

— Ancient Greek World (@ancientgrworld) July 23, 2018