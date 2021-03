Stravičan sudar kamiona i minibusa, najmanje 18 žrtava (foto)

Tužilaštvo u Egiptu potvrdilo je da je saobraćajnoj nesreći poginulo najmanje 18 osoba, a povređeno još pet kada je juče kamion sa prikolicom udario u minibus na autoputu u blizini grada Atfih, 100 kilometara južno od Kaira, prenosi AP.

