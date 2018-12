Stravični snimci katastrofe u Indoneziji (video)

Cunami koji je pogodio Indoneziju odneo je najmanje 222 života, a 843 ljudi je povređeno, javlja AFP.

Razorni talasi udarili su u plaže u Sundskom prolazu u subotu uveče, saopštila je Agencija za vanredne situacije i migracije.

VIDEO of destruction from tsunami in Indonesia that has killed dozens pic.twitter.com/mpg6fw0Q9s

​Indonezijska Agencija za meteorologiju, klimatologiju i geofiziku saopštila je da talas nije izazvan zemljotresom, već najverovatnije vulkanskom aktivnošću na Krakatau.

RT @eha_news: The eruption of the #Krakatoa #volcano in #Indonesia caused a #tsunami in the Sunda strait, which led to the death of 20 people and injured another 140 peoplepic.twitter.com/gJNsaaj7w0

