Stravično: Majka bacila dvoje dece s garaže, pa je skočila za njima (foto)

Četrdesetogodišnja Erin Paskal, bacila je na Božić svoje dvoje maloletne dece od 4 godine i 16 meseci s krova javne garaže u Bostonu, nakon čega se i ona ubila, rekla je okružna tužiteljka u četvrtak.

„Dokazi sugerišu da se majka Erin Paskal ubila skokom sa zgrade, nakon što je bacila svoju četvorogodišnju ćerku i šesnaestomesečnog sina“, rekla je tužiteljka okruga Saflok, Rejčel Rolins.

Deca nisu preživela

Majka je sa ćerkom Alison i sinom Endruom živela u bostonskoj četvrti Vest Roksburi.

„Danas je izuzetno tužan dan, dok pokušavamo da složimo delove tragedije koja se dogodila juče, na Božić“, rekla je Rolinsova na konferenciji za novinare u Bostonu.

„Ovi gubici otkrivaju nevidljive borbe s depresijom i drugim psihičkim bolestima s kojima se mnogi ljudi suočavaju“, dodala je tužiteljka i izrazila saučešće porodici.

