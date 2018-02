Stravično: Podivljali slon upao u izbeglički kamp, ima mrtvih i povređenih (video)

Podivljali slon upao je u izbeglički kamp Rohinja u Bangladešu i ubio dve osobe, uključujući jedno dete, saopštili su zvaničnici.

Incident se dogodio u izbegličkom kampu „Kutupalong“ u okrugu Koks-Bazar, gde je smešteno na stotine hiljada izbeglica iz države Rakine u Mjanmaru.

Elephant in Kutupalong #Rohingya #refugee camp today. These events are becoming more frequent. pic.twitter.com/YvKg3rgdH6

— Shafiur Rahman (@shafiur) February 22, 2018