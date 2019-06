Stvara se savez koji menja političku mapu zapadnog sveta

Posle izjave zamenika italijanskog premijera Matea Salvinija tokom posete Vašingtonu da je „Italija najpouzdaniji saveznik SAD u Evropi“ stiče se utisak da se rađa nova „koalicija“ na Zapadu — koalicija američke vlasti i EU opozicije.

„U vreme kada su institucije Evropske unije krhke i kada se značajno menjaju, Italija želi da bude prvi, najstabilniji, validan, kredibilan i koherentan partner SAD“, napisao je Salvini na svojoj stranici na Fejsbuku u ponedeljak, tokom posete Vašingtonu.

Welcome Deputy PM @matteosalvinimi in Washington for meetings with @VP and @secpompeo. Your visit will strengthen further the ties between #Italy and the USA. 🇮🇹 🇺🇸 pic.twitter.com/Hze0uEANmB

— Italy in US (@ItalyinUS) June 16, 2019