Sud: Plan Džonsona da suspenduje parlament zakonit

LONDON – Plan britanskog premijera Borisa Džonsona da suspenduje parlament od sredine septembra do sredine oktobra je zakonit, presudio je danas škotski sud.

Više od 75 poslanika pravno je osporilo Džonsonovo pravo da suspenduje parlament, tvrdeći da je to nezakonito i neustavno jer on to želi da učini da bi progurao Bregzit bez dogovora do 31. oktobra ograničavanjem svojih protivnika, preneo je Rojters.

Sudija Rejmond Doerti izjavio je da to nije pitanje za sudove, već političko pitanje o kome treba da se izjasne parlament i izborno telo.

Džoana Čeri, poslanica Škotske Nacionalne partije koja je predvodila incijativu, izjavila je da će se oni žaliti na odluku.

(Tanjug)