Sud, vlada i mladi ekoloski aktivisti u klinču zbog rudnika

KANBERA – Australijska vlada započela je danas pravni postupak kojim želi da ospori odluku suda o obavezi državne administracije da spreči buduće klimatske promene.

Odluka Saveznog suda, doneta povodom proširenja jednog rudnika uglja, dolazi u trenutku kada se premijer Skot Morison bori da ubedi članove svoje konzervativne vlade da se obavežu da do 2050. godine Australija postigne nultu emisiju štetnih gasova, prenosi AP.

Ovu pravnu bitku započela je grupa od osam australijskih tinejdžera, boraca za zaštitu životne sredine, koji su pokušali da obavežu vladu da zabrani proširenje rudnika uglja Vikeri Vajtheven.

Sudija Mordekaj Mordi Bromberg je u maju odbio da odobri proširenje rudnika, ističući da bi to u narednih 25 godina dovelo do iskopavanja dodatnih miliona tona uglja, odnosno do ispuštanja u atmosferu ogromnih količina ugljen-dioksida.

Ministarka životne sredine Australije Sjuzan Lei ipak je odobrila proširenje rudnika, a njeni pravni zastupnici su danas izjavili pred Saveznim sudom da nema dokaza da bi iskopavanje većih količina ugalj iz proširenih kopova povećalo rizik od porasta globalne temperature za 2 stepena Celzijusa.

Ugalj iz rudnika Vikeri Vajtheven bi se prodavao Japanu, Južnoj Koreji i Tajvanu, a sve tri zemlje su se obavezale da će ograničiti emisiju štetnih gasova u skladu sa Pariskom sporazumu iz 2015. godine.

(Tanjug)

