Sudar voza i aviona: Pilot sleteo na šine i za dlaku izbegao smrt (video)

Laki jednomotorni avion srušio je na železničku prugu u predgrađu Los Anđelesa. Policajci su uspeli da izvuku povređenog pilota samo nekoliko trenutaka pre nego što je naleteo voz.

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo

— LAPD HQ (@LAPDHQ) January 10, 2022