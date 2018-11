Sudija Vrhovnog suda u bolnici, nećak: dobro je, radi

VAŠINGTON – Sudija Vrhovnog suda Rut Bejder Ginsburg prebačena je u bolnicu, pošto je pala u svojoj kancelariji i polomila tri rebra.

U zvanicnom saopštenju Vrhovnog suda, navodi se da je 85-godišnja Ginsburg prebacena u bolnicu u okolini Vašingtona, na posmatranje i lečenje, zato što se tokom noći nije osećala dobro, prenosi Glas Amerike.

Njen nećak Danijel Stiplmen rekao je da je Ginsburg „van kreveta i da radi“, kao i da zbija šale.

On je na premijeri novog filma „On the Basis of Sex“ o počecima karijere Ginsburg rekao za Rojters da je Ginsburg odlično.

„Poslednje što sam čuo je da je ona van kreveta i da radi, naravno, jer šta bi drugo ona radila, i da zbija šale. Ne mogu da obećam da su to dobre šale, ali su šale“, rekao je Stiplmen.

Ginsburg je i 2012. godine tokom pada polomila dva rebra.

Dva puta je bolovala od raka, a 2014. godine joj je ugrađen i stent.

Smatra se jednom od liberalnijih sudija, a na taj položaj ju je pre 25 godina postavio bivši predsednik Bil Klinton.

(Tanjug)