Sutra treća statusna konferencija za Saljiha Mustafu u Hagu

HAG – U procesu protiv nekadašnjeg komandanta u OVK Saljiha Mustafe, optuženog za ratne zločine na Kosovu i Metohiji sutra treba da se održi treća statusna konferencija pred sudijom za prethodni postupak Specijalizovanih veća Kosova, poznatih i kao sud za zločine OVK.

Na prošloj konferenicji održanoj 28. oktobra, Mustafa je negirao krivicu za optužbe za koje se tereti, a sutra će biti biti reči o obelodanjivanju dokaza tužilaštva Mustafinoj obrani, kako optužujućih tako i dokaza u njegovu korist, naveo je sudija u odluci o zakazivanju konferencije.

Takođe je podsetio da je 20. oktobra i 24. novembra na zahtev tužilaštva izdao nalog za sprovđenje zastitinih mera prema svedocima i žrtvama u ovom posutpku.

Tužilaštvo će morati na ovoj konfereciji da se izjasni da li je okončalo sve istrage protiv Mustafe, odnosno da li može da predvidi datum njihovog završetka, te da se izjasni kada bi moglo da okonča obelodanjivanje njegovih dokaza obrani.

Odbrana će morati da se izjasni kada očekuje kraj svoje istrage za prikupljanje svojih dokaza.

Obe strane sudija će pozvati da se izjasne o spronim i nespornim dokazima u predmetu, kao i kada očekuju da će biti spremne za početak suđenja.

Mustafa je uhapšen 24. septembra i izručen Hagu gde se nalazi u pritvoru i čeka suđenje po optužnico koja je potvrđena 12. juna, a objavljena 28. septembra.

U njoj se pored ostalog navodi da Mustafa snosi ličnu krivičnu odgovornost, ali i kao pretpostavljeni starešina, za zločine koje su od 1. do 19. aprila 1999. godine počinili određeni pripadnici OVK protiv lica zatočenih na imanju u Zlašu koje je služilo kao zatvor.

U optužnici protiv Mustafe se tvrdi da je on odgovoran za pomenuta krivična dela izvršena nad najmanje šest lica.

Dalje se navodi da je jedan zatvorenik ubijen na toj lokaciji u periodu približno od 19. aprila 1999. do kraja aprila 1999.

Tereti se u četiri tačke za ratne zločine: proizvoljno lišavanje slobode, surovo postupanje, mučenje i ubistvo.

Mustafa je na statusnoj konferencij krajem oktobra negirao po svim tačkama optužnice Specijalizovanog tužilaštva Kosova.

(Tanjug)

