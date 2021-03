Švajcarci sutra glasaju o zabrani burke

CIRIH – U Švajcarskoj se sutra održava referendum o zabrani pokrivanja lica žena u javnosti, a poznavaoci prilika ukazuju da bi ishod mogao biti neizvestan.

Građani će se zapravo načelno izjasniti o zabrani pokrivanja lica što obuhvata i recimo maskiranje tokom demonstracija. Ali to je u raspravi sporedna stvar. Sve se vrti oko nikaba, burke i drugih pokrova za lice koje nose neke muslimanke.

„U drugim zemljama je radikalni islam napredniji, ali i kod nas je počeo da puže. Ako to ne želimo, onda moramo jasno da se postavimo i to regulišemo na samom početku“, kaže Valter Vobman iz Švajcarske narodne stranke koji je pokrenuo inicijativu za referebdunm.

On je pre jedanaest godina već imao uspeha sa inicijativom da se zabrani gradnja novih minareta.

„Ugnjetavanje žena nema šta da traži u našem društvu i zato smo i pokrenuli inicijativu. Kod nas žene pokazuju lice. To je znak našeg slobodnog, demokratskog društvenog poretka“, dodaje Vobman za Dojče vele.

Međutim, švajcarska Savezna vlada i velika većina u parlamentu u Bernu to vide drugačije. Oni preporučuju glasanje protiv zabrane pokrivanja.

Karin Keler-Zuter, koja vodi resor pravosuđa i policije, kaže da je pokrivanje lica marginalni fenomen. Navodi da u celoj zemlji ima jedva tridesetak žena koje nose burku, a da su ostale turistkinje koje kratko borave u Švajcarskoj.

„Zabrana pokrivanja ne nudi nikakvu zaštitu od ekstremizma ili terorizma. Za to postoje efikasniji instrumenti“, dodaje Keler-Zuter. Podseća da je parlament upravo usvojio novi zakon o delovanju policije u odbrani od radikalnih islamista i terorista.

Veće žena katoličke biskupske konferencije u Švajcarskoj, islamska udruženja i neke feminističke političarke smatraju da bi zabrana pokrivanja ugrozila verske slobode u Švicarskoj. Poslanik Valter Vobman, iz inicijative koja je progurala referendum sa više od 100.000 potpisa, na to ima prigovor.

„Niko normalan ne može da shvati zašto crkve to govore. Jer, ovde smo protiv političkog, ekstremnog islama, a ne protiv islama kao religije“, kaže on. „Islam ne traži da žensko lice bude pokriveno da bi se praktikovala vera. U Kuranu se nigde ne kaže da se to mora. Ovo je simbol koji je došao kasnije.“

On je ubeđen da je, baš kao i minareti na džamijama, nošenje burki i nikaba izraz političkog islama i šerijatskog zakona. A tako nešto, kako je rekao, „sigurno ne želimo u našoj kulturi“.

Neke feministkinje i islamske teološkinje takođe preporučuju da se u nedelju glasa za zabranu zara i feredže. Politikolog Elham Manea, koji ima arapske korene, rekao je za švajcarski radio da je nikab očito „simbol verske fundamentalističke desničarske ideologije“.

Zabrana pokrivanja već postoji u dva kantona, Ticinu i Sent Galenu. Isto postoji u Francuskoj i Austriji. Još šest država EU na neki način reguliše ovu tematiku. Poslednje ankete predviđaju 49 odsto glasova za zabranu burki i 47 odsto protiv, što znači da će rezultat biti veoma tesan, zaključuje DW.

(Tanjug)

