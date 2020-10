Švedska firma u Nemačkoj kažnjena sa 35 miliona evra zbog špijuniranja zaposlenih

Poverenik za zaštitu podataka u nemačkom gradu Hamburgu je danas kaznio švedsku kompaniju za maloprodaju odeće „H and M“ sa 35,3 miliona evra zbog špijuniranja svojih zaposlenih.

Poverenik je rekao da je ta kompanija u svom centru u Nirnbergu o zaposlenima prikupljala privatne informacije „od prilično bezopasnih detalja, do porodičnih pitanja i verskih uverenja“.

Informacije o tome su u kompjuterskom sistemu kojem može da pristupi 50 direktora i „korišćene su, izmedju ostalog, za dobijanje detaljnog profila osoblja radi preduzimanja mera i donošenja odluka o njihovom zaposlenju“.

Poverenik Johanes Kaspar je rekao da je ta aktivnost dovela do „veoma velikog zadiranja u gradjanska prava zaposlenih“ te kompanije.

Kršenje privatnosti osoblja je otkriveno kada su podaci nakratko postali vidljivi svima u kompaniji.

Kompanija „H and M“ je saopštila da to što se radilo nije u skladu s njenim uputstvom, ali da ipak preuzima punu odgovornost i izvinjava se zaposlenima, a najavila je i kažnjavanje odgovornih za to.

Poverenik je pozdravio odluku kompanije da isplati obeštećenje zaposlenima i preduzme mere da bi sprečila dalje kršenje privatnosti.

(Beta)

