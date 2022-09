Švedska: Za incident na gasovodu je odgovorna neka država

Curenje na delovima gasovoda Severni tok 1 i 2, vrlo je verovatno posledica akcije iza koje stoji neka država, saopštio je danas švedski ministar energetike Kašajar Farmanbar.

„Veoma je moguće da je to učinjeno namerno, a ne slučajno, i malo je verovatno da je to uradio bilo ko drugi osim države, a da se to nije otkrilo ranije“, rekao je Farmanbar novinarima pre sastanka ministara EU u Briselu.

(Tanjug)

