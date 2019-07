Svetu preti KATASTROFA: Napušteni tanker je tempirana bomba (video, foto)

Napušteni tanker sa oko 160 miliona litara nafte godinama pluta u Crvenom moru. Stručnjaci upozoravaju da bi moglo da dođe do eksplozije, prenosi Jutarnji.hr.

Tanker pluta obalama Jemena, a ako dođe do eksplozije, to će biti najveća takva katastrofa u istoriji, piše „Gardijan“. Trenutno je najveći problem što je Jemen blokiran ratom u toj državi, a do tankera žele da dođu i jemenska međunarodno priznata vlada, ali i pobunjeni jemenski Huti.

Brod se nalazi nekoliko kilometara od luke Ras Isa na Crvenom moru, a sukobljene strane za potencijalnu katastrofu krive jedna drugu.

Stručnjaci Ujedinjenih nacija žele da izvrše ekspediciju kako bi se uverili u kakvom je stanju tanker jer se pretpostavlja da bi ubrzo mogao da korodira, što bi moglo da dovede do izlivanja velike količine nafte u more ili još gore, eksplozije. Prema riječima humanitarnog koordinatora UN-a, Marka Lavkoka, Huti su stručnom timu te organizacije prošle nedelje zabranili pristup.

Katastrofu koja preti bi zagadila ogromno područje i izazvala teške posledice za ceo ekosistem. Količina nafte koja bi završila u moru četiri je puta veća od ekološke katastrofe 1989. kada se izlio britanski tanker „Ekson“, koja se do danas smatra najgorom čovekom izazvanom katastrofom u ljudskoj istoriji.

U Crvenom more živi više od 600 koralnih i ribljih vrsta te drugih morskih stvorenja. Sve vrste bi se suočile sa izumiranjem, upozoravaju zabrinuti stručnjaci. Objavljen je i video koji ukazuje na opasnost od katastrofe.

Yemeni Government warns of a looming Huge Oil Spill into the Red Sea due to Houthis’ obstruction to maintenance works of crude oil tanker carrying more than a million barrel of crude oil. pic.twitter.com/Aiz1qwNeFH

— رئاسة مجلس الوزراء اليمني (@Yemen_PM) July 13, 2019