Svi pričaju o Trampovoj ruci i Melanijinom pogledu posle debate (video)

Američki predsednik Donald Tramp i njegov protivkandidat, bivši potpredsednik i senator Džo Bajden, imali su noćas prvu od tri debate pre predsedničkih izbora 3. novembra.

Na debati je atmosfera proključala u samim počecima i do kraja, narednih sat i po, bilo je haotično. Kandidati su govorili jedan preko drugoga, uglavnom Tramp preko Bajdena, a palo je puno teških reči.

Osim onog rečenog, za oko je zapele i situacije s kraja debate kada su kandidati pozirali sa svojim suprugama.

Notice how Dr. Jill Biden hugs and kisses Joe Biden after the debate and Melania and Donald Trump barely touch. Can’t wait to elect true love back into the White House. #Debate2020 #PresidentialDebate pic.twitter.com/cgrNAvj2SW

— ✊🏾 ALL BLACK LIVES MATTER ✊🏾 (@flywithkamala) September 30, 2020