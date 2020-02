Tači im se bespotrebno zahvaljivao: Jamajka nije priznala nezavisnost Kosova (foto)

Ministarka spoljnih poslova Jamajke Kamina Dzonson Smit demantovala je na svom Tviter nalogu navode Hašima Tačija da je ta država priznala nezavisnost Kosova.

To date, Jamaica has not recognized Kosovo as an independent state. https://t.co/HLNtJaOWLh

— Hon. Kamina J Smith (@kaminajsmith) February 21, 2020