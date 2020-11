Tači na optuženičkoj klupi pred sudijom u Hagu

HAG – Jedan od osnivača i čelnih ljudi u terorističkoj paravojsci, OVK, Hašim Tači upravo je izveden pred sudiju za prethodni postupak Specijalizovanih veća Kosova radi upoznavanja sa optužnicom i izjašnjavanja o krivici.

Na početku ročišta sudija za prethodni postupak dozvolio je sudskom fotografu da slika Tačija na optuženičkoj klupi, s napomenom da ga ne slika zajedno sa sudskim stražarima.

Tači u sudnici sedi bez zaštitne maske na licu, a ročištu prisustvuje i njegov branilac denis Hoper, kao i Specijalizovani tužilac Kosova Džek Smit sa pomoćnicima.

Nakon toga sudija je Tačiju predstavio prava koja ima u postupku pred sudom, kao i načinu vođenja sudskog postupak, zaštiti svedoka….

Tužilaštvo će u nastavku ročišta Tačicju pročitati redigovanu optužnicu, nakon čega će ga sudija će ga pozvati da se izjasni o krivici po optužbama za koje se tereti.

On može odmah da se izjasni o krivici ili u roku od 30 dana, na novom ročištu.

Tači se zajedno sa Kadrijem Veseljijem, Jakupom Krasnićijem i Redžepom Seljimijem optužnicom tereti za udruženi zločinački podruhvat nasilnog preuzi,amnja kontrole nad Kosovo, i to po raznim vidovima krivične odgovornosti za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.

On se sam predao u četvrtak 5. novembra, nakon što je podneo ostavku na mesto predsednika tzv. Kosova, a potom je uhapšen i prebačen u pritvoru jedinicu u Hagu gde će ostati do daljeg.

Pred Specijalizovanim većima u Hagu, poznatim i kao sud za zločine OVK, odgovaraće i po komandnoj i po individualnoj krivičnoj odgovornosti za zločine koje je OVK počininla na Kosovu i Metoji i severu Albanije u periodu, koji je obuhvaćen optužnicom Specijalizovanog tužioca Kosova Džeka Smita, od marta 1998. do septembra 1999. godine.

Optužbama koje su napisane u 10 tačaka, pored ostalog se tereti za 98 ubistava, za 18 poznatih žrtava prisilnog nestanka i više od 416 nezakonitih pritvaranja, koja su izvršena bilo po njegovom naređenju, bilo uz njegovu pomoć, podršku ili sa njegovim znanjem.

(Tanjug)

