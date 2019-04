Tačne informacije i inovacije važne za budućnost medija

BERLIN – Evropski komesar za budžet i ljudske resurse Ginter Etinger ukazao je na značaj tačnih informacija koje proizvode novinske agencije za jedno društvo i istakao da su inovacije od velike važnosti za svaki medijski projekat.

Utinger je govoreći na otvaranju konferencije EANA, čija je tema „Mogućnosti za novinske agencije u borbi protiv dezinformacija“, naglasio značaj koji masovni mediji imaju u demokratskim društvima.

Glavni portparol Evropske komisije Margaritis Shinas je naglasio da se i Evropska unija suočava sa borbom protiv dezinformacija.

„Naš cilj je da obezbedimo da predstojeći evropski izbori budu slobodni i fer, putem zaštite podataka, transparentnosti, sajber bezbednost, kroz saradnju, ali takođe putem sankcionisanja koje će obezbediti poštovanje pravila od strane svih“, naglasio je glavni portparol Evropske komisije.

Predsednik EANA i generalni direktor nemačke novinske agencije DPA Peter Kropš je istakao da je „EANA organizacija za razmenu iskustava i strategija na najvišem nivou koja doprinosi usmeravanju novinskih agencija ka značajnoj i prosperitetnoj budućnosti“.

Generalni sekretat EANA Aleksandar Giboi tokom konferencije je istakao da je zajednički cilj agencija-članica da javno definišu novinske agencije kao najpouzdaniji izvor informacija u medijskom okruženju.

Kristina Buhagiar iz AFP i predstavnik DPA Matia Man diskutovali su o važnosti Direktive o autorskim pravima i tome koji su benefiti novinskih agencija u budućnosti zahvaljujući ovoj direktivi.

Drugi deo konferecije EANA je bio posvećen biznis mogućnostima i o tome kako se novinske agencije bore sa dezinformacijama.

Predsednik Međunarodnih medijskih novina u “Aksel Springer” Jan Bajer bio je specijalni gost ove konferencije i on je tokom svog obraćanja istakao da uspeh medija ne treba da bude merljiv samo na osnovama prodaje i klikova, već, kako on kaže „mediji treba da rade ka najvišem cilju, a to je pružanje tacnih informacija“.

