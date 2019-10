Tajfun Hagibis pogodio Japan, najjači u poslednjih 60 godina (video)

Tajfun Hagibis, čiji naleti vetra dostižu i 180 kilometara na sat, stigao je do Japana, donoseći obilne padavine i snažne vetrove koji su paralisali Tokio, a najmanje četiri osobe su poginule, a 90 je povređeno. Saobraćaj je poremećen, a ulice su puste.

A 5.7 magnitude earthquake was felt in Tokyo, as Japanese officials order over 600,000 households to evacuate in preparation for powerful Typhoon #Hagibis . https://t.co/wAEaOXWScz

Tri osobe poginule su u prefekturama oko Tokija, dok je jedan 60-godišnji muškarac pronađen mrtav u poplavljenom stanu u Kavasakiju, javio je NHK.

Kako prenosi Rojters, 17 osoba se vode kao nestali.

Prema navodima agencije Kjodo, više od 90 ljudi je povređeno.

Japanska meteorološka agencija izdala je upozorenje za Tokio i okolinu, navodeći da se takav intenzitet padavina vidi jednom u 60 godina, prenosi agencija Kjodo.

Agencija je saopštila da bi količina kiše tajfuna Hagibis mogla da premaši količinu koja nije viđena od najrazornijeg tajfuna iz 1958. godine.

HAPPENING NOW – Tokyo braces for arrival of Typhoon Hagibis and up to 60cm of rain as flights and trains are cancelled. Evacuation orders have been issued for more than 600,000 people. The storm is 1,400km wide, with winds of 162km/h @hanniejjong shows the damage. #NEWS1130 pic.twitter.com/1bO1KMxdPj

— NEWS 1130 (@NEWS1130) October 12, 2019